Пожалуйста пжж помогите прошу русский язык буду очень блогодорен Жыл был корень хват нашли его люди и думают что с ним делать? а корень вдруг загаварил а вы посадите меня в землю? и водичкой полейте разростусь я как большое дер...
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Пожалуйста пжж помогите прошу русский язык буду очень блогодорен Жыл был корень хват нашли его люди и думают что с ним делать? а корень вдруг загаварил а вы посадите меня в землю? и водичкой полейте разростусь я как большое дерево посадили корень хват он сначало был маленький потом стал больше и больше Пожалуйста помогите надо доконяить сказку точнее сказать придумать 4 либо 5 предложении пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стал рости и рости... Потом начали распускаться листочки на тоненьком стебельке. Через несколько недель весь росток покрыься красивыми цветами... И люди говорят:"не зря мы взяли этот обычный с виду корень! "
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