Пожалуйста пжж помогите прошу русский язык буду очень блогодорен Жыл был корень хват нашли его люди и думают что с ним делать? а корень вдруг загаварил а вы посадите меня в землю? и водичкой полейте разростусь я как большое дер...

Русский язык

Пожалуйста пжж помогите прошу русский язык буду очень блогодорен Жыл был корень хват нашли его люди и думают что с ним делать? а корень вдруг загаварил а вы посадите меня в землю? и водичкой полейте разростусь я как большое дерево посадили корень хват он сначало был маленький потом стал больше и больше Пожалуйста помогите надо доконяить сказку точнее сказать придумать 4 либо 5 предложении пожалуйста помогите

Автор: Гость