Номер 5 4 6 Пжжжжжжж 15 Баллов
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Номер 5 4 6 Пжжжжжжж 15 Баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) 1.tasty 2. the longest 3.nice, скорее всего... 4.hotter 6)road или square,но в первом я больше уверена. 1.bridge 2. 3.tasty 4.coldest А с 4 рисовать тебе. Я могу написать только первод: tall(высокий),big(большой),small(маленький), funny(смешной,веселый)
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