Ребятки 2 класс помогите(

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Если нужно помочь Афанасию, то нужно из VI сделать IV. Если решить задачи, то 1) Начало - 2 пакета Середина - 2 пакета Конец - 2+2+2 = 6 пакетов 2) 1 день-1 литр 2 день-1+1=2 литра 3 день-5-1-2=2 литра