Ребятки 2 класс помогите(

Математика
Ребятки 2 класс помогите(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нужно помочь Афанасию, то нужно из VI сделать IV. Если решить задачи, то  1) Начало - 2 пакета  Середина - 2 пакета Конец - 2+2+2 = 6 пакетов 2) 1 день-1 литр 2 день-1+1=2 литра 3 день-5-1-2=2 литра
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