Пожалуйста Тему,идею,жанр стиха З листа Над рідним домом синяви багато, Над тих??м Бугом неба горда креш. Ти написала, мамо, - нашу хату Від старості у найми віддаєш. Гадала ти: "Продати - не продати..." А що вони, ті ...

Українська література
Пожалуйста Тему,идею,жанр стиха З листа Над рідним домом синяви багато, Над тих??м Бугом неба горда креш. Ти написала, мамо, - нашу хату Від старості у найми віддаєш. Гадала ти: "Продати - не продати..." А що вони, ті тисячі? Гроші... Але ж мені від спогадів про хату В усіх світах тепліше на душі. Невже порогу рідного не буде? Я знаю, що дитинства не вернуть. Та оддавай. Коли хороші люди, Нехай у ній по-нашому живуть. За спогади - нема святіше ноші, Коли ступаєш чесно по землі. Я відаю, що за хатинні гроші У місті купували "Жигулі". Бо що за хату купиш? Тільки горе. Не все ж в архів історія знесла. Без неї "Жигулі" як без мотора І літачок, напевне, без крила.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема: рідний дім дорожче грошей Ідея: показати, що якщо продати дім і купиш "Жигулі" то вони будуть, як без мотора Жанр вірша: ліричний вірш 
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