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Карауылык созынын синонимы
Қазақ тiлi
Карауылык созынын синонимы
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Гость:
Қарауылық-бақылаулы,күзетулі
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