Можете подсказать Я в 8 классе у меня в классе парень который любит другую но ко мн?? идет прикалываться надо мной потом обнимает трогал ржет что это значит?

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Можете подсказать Я в 8 классе у меня в классе парень который любит другую но ко мн?? идет прикалываться надо мной потом обнимает трогал ржет что это значит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просто он тебя нелюбит, ведь ты же говоришь что он любит другую
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