Решите уравнение :корень 5 степени из 128х²= 24+ корень 5 степени из 64х
Алгебра
Решите уравнение :корень 5 степени из 128х²= 24+ корень 5 степени из 64х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2a²-2a-24=0 a²-a-12=0 a1+a2=1 U a1*a2=-12 a1=-3⇒⇒2x=-243⇒x=-121,5 a2=4⇒⇒2x=256⇒x=128
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