Помогите пожалуйста: Соотнести неологизмы-заимствованные слова со словами, по зн??чению. В каких сферах употребляются эти слова? составь и запиши с неологизмами предложения: Имидж образ тинейджер подросток презентация предст...

Русский язык
Помогите пожалуйста: Соотнести неологизмы-заимствованные слова со словами, по зн??чению. В каких сферах употребляются эти слова? составь и запиши с неологизмами предложения: Имидж образ тинейджер подросток презентация представление сникерс шоколад
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Гость:
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