Помогите зделать морфологический разбор слова макороны
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Помогите зделать морфологический разбор слова макороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Макароны-имя сущ.,И.п. (падеж),мн.ч, 1.Начальная форма:Макароны 2.Собственное или нарицательное 3.НЕ одушевленное 4.род средний 5.мн.ч 6.склонение 7.падеж
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