Как правильно А на тротуарах подтаявало или подтаивало или подтаевало ?

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Как правильно А на тротуарах подтаявало или подтаивало или подтаевало ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подтаивало,так как 1 спряжение
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