За 2 минуты обведи в каждой стоке квадраты с треугольником в правом верхнем углу.В колонке "1" запиши количество таких квадратов на каждой строк
Математика
За 2 минуты обведи в каждой стоке квадраты с треугольником в правом верхнем углу.В колонке "1" запиши количество таких квадратов на каждой строк
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