За 2 минуты обведи в каждой стоке квадраты с треугольником в правом верхнем углу.В колонке "1" запиши количество таких квадратов на каждой строк

Математика

За 2 минуты обведи в каждой стоке квадраты с треугольником в правом верхнем углу.В колонке "1" запиши количество таких квадратов на каждой строк

Автор: Гость