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5 задание помогите пожалусто
Қазақ тiлi
5 задание помогите пожалусто
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Жақсы денсаулық шұбат пайдалы кумыс ащылау
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