Биология таблица эра период сроки климат и среда развитие орган мира

Биология
Биология таблица эра период сроки климат и среда развитие орган мира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Камбрий,ордовик,сипур,девай,карбар,перень,гриде,юра,мел,палеоген,неон. Это насколько я поняла свой почерк если что-то не так простите .запоминалка: Каждый отдельный студень должен купить пол литра ты миша мал подожди немного
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