Биология таблица эра период сроки климат и среда развитие орган мира

Гость: Гость:

Камбрий,ордовик,сипур,девай,карбар,перень,гриде,юра,мел,палеоген,неон. Это насколько я поняла свой почерк если что-то не так простите .запоминалка: Каждый отдельный студень должен купить пол литра ты миша мал подожди немного