Составьте предложение в которых следует поставить тире между подлежащим и сказуемым употребляя следующие слова: Ч.Айтматов, писатель,дети,мировое признание,"Ранние журавли",повести,рассказы

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Составьте предложение в которых следует поставить тире между подлежащим и сказуемым употребляя следующие слова: Ч.Айтматов, писатель,дети,мировое признание,"Ранние журавли",повести,рассказы

Автор: Гость