Составьте предложение в которых следует поставить тире между подлежащим и сказуемым употребляя следующие слова: Ч.Айтматов, писатель,дети,мировое признание,"Ранние журавли",повести,рассказы
Русский язык
Составьте предложение в которых следует поставить тире между подлежащим и сказуемым употребляя следующие слова: Ч.Айтматов, писатель,дети,мировое признание,"Ранние журавли",повести,рассказы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На свете существуют - рассказы и очень много
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