Треба добрати до таких словосполучень:мила дівчина;зелені сади;розумні діти.,сполучення слів,у яких ці слова вживалися в іншому значенні.
Українська мова
Треба добрати до таких словосполучень:мила дівчина;зелені сади;розумні діти.,сполучення слів,у яких ці слова вживалися в іншому значенні.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мила дівчина забруднену сорочку. 2. Росли в тім краї прекрасної зелені сади. 3. Де ж розумні думки діти?
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