Решите уравнения :1) 6x^4 - 3x^3 + 12x^2 - 6x = 0 2) 6/1-2x + 9/2x+1 = 12x^2-15/4x^2-1
Алгебра
Решите уравнения :1) 6x^4 - 3x^3 + 12x^2 - 6x = 0 2) 6/1-2x + 9/2x+1 = 12x^2-15/4x^2-1
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