На луче с начало точки а отмечены точки b c известно что AB=13 см BC=3см какую длину может иметь отрезок AC?

Геометрия

На луче с начало точки а отмечены точки b c известно что AB=13 см BC=3см какую длину может иметь отрезок AC?

Автор: Гость