На луче с начало точки а отмечены точки b c известно что AB=13 см BC=3см какую длину может иметь отрезок AC?
Геометрия
На луче с начало точки а отмечены точки b c известно что AB=13 см BC=3см какую длину может иметь отрезок AC?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС = АВ + ВС = 13+3 = 16 см
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