Составить задачу по рисунку и решить ее.

Математика
Составить задачу по рисунку и решить ее.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидело 9 птиц. Несколько птиц улетело. Сколько птиц улетело, если осталось сидеть всего 2 птицы? 9-2=7(п) Ответ: 7 птиц улетело
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