Маса одной коробки с печеньем 18кг а с вафлями 21кг что легче и на сколько и на сколь??о килограммов:8 таких коробок печенья или 7коробок с вафлями

Математика

Маса одной коробки с печеньем 18кг а с вафлями 21кг что легче и на сколько и на сколь??о килограммов:8 таких коробок печенья или 7коробок с вафлями

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