Пожалуйста решите ЭТО СРОЧНО !

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Геометрия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)<DCA=180-120=60 <ACE=<ECD=60:2=30 т к EC бисектриса <BCE=120+30=150
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