Пожалуйста решите срочно надо

Гость: Гость:

1. х-основание, х-3 стороны.. х+х-3+х-3=45 3х-6=45 3х=51 х=17 17,15,15 2. Угол АОВ=углу СОД, так как они скорее всего вертикальные. 2 признак равернства треугольников - 2 стороны и угол между ними. = треугольники равны