ПОЖАЛУЙСТА!!! Сочинение "Как я провёл весенние каникулы" Немного и не мало! Зара??ее Спасибо!

Гость: Гость:

Напиши: я поехала в гости к бабушке и там помогала ей по хозяйству. Потом с друзьями решили сделать скворечники для птиц которые должны прелететь из теплых стран. Мы выбрали место где расположим скворечник и начали делать его. Закончив скворечник мы разместили его на дереве. И там от себя добавь …