ПОЖАЛУЙСТА!!! Сочинение "Как я провёл весенние каникулы" Немного и не мало! Зара??ее Спасибо!
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ПОЖАЛУЙСТА!!! Сочинение "Как я провёл весенние каникулы" Немного и не мало! Зара??ее Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши: я поехала в гости к бабушке и там помогала ей по хозяйству. Потом с друзьями решили сделать скворечники для птиц которые должны прелететь из теплых стран. Мы выбрали место где расположим скворечник и начали делать его. Закончив скворечник мы разместили его на дереве. И там от себя добавь …
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