Пожалуйста сочинение "уроки природы" писатель пришвин его рассказа кладовая солн??а и другие поо лес.

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С лесом надо дружить… Конечно, надо, кто же с этим спорит? Но что значит «дружить» с неодушевленным предметом? Хотя нет, постойте! У меня язык не поворачивается назвать лес неодушевленным. Он живой, живой весь, начиная с птиц и зверей и заканчивая деревьями, травой, землей. Лес, мне кажется, это единое существо, живущее по своим законам. И дружить с ним – это значит уважать эти законы, соблюдать их. Тем более что человек - тоже часть природы, а не его господин, как было принято считать раньше. Он живет и развивается по общим законам, единым и для леса, и вообще для всей вселенной. Поэтому если мы, люди, мним себя умными и мудрыми, то должны «дружить» с лесом, сохранять его, потому что тем самым мы сохраняем и себя тоже. Об этом говорили многие русские писатели. Одним из самых ярких среди них был М. Пришвин. Читая его рассказы, удивляешься наблюдательности, доброте этого человека, его силе сердечного участия в мире всего живого. Так, в «Кладовой солнца» Пришвин говорит нам, что лес – это живое существо. Герои, попав туда, оказываются под властью этой волшебной страны. Она впускает их довольно легко: «Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте». Мы видим, что матушка-природа благосклонна к своим питомцам: «Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой». Дети наблюдают за жизнью леса и его обитателей, им понятна эта жизнь, потому что они – тоже ее часть. Но писатель показывает, что лес может наказать детей, которые в чем-то ослушались или уклонились от устоявшихся лесных законов. Природа предупреждала брата и сестру, что они неправильно поступают, разделившись у Лежачего камня. Всеми силами лес пытался остановить детей: «Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завыли, застонали». Книга рассказов Пришвина «Лесная капель» также погружает нас в мир природы, мир леса. Из нее мы узнаем о целебных свойствах клюквы, о значении леса для человека, о том, как охотник устраивает облавы на волков, какие повадки у зайца и лисицы, у волка и у тетерева, почему надо, особенно на болоте, держаться твердой тропы, и что собой представляют большие торфяные болота и т. д. Читая книги Пришвина, начинаешь понимать, что жизнь природы идет по своим мудрым глубинным законам. И если их нарушать, то будет нарушена вся жизнь, в том числе, и человека. Поэтому если для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоемы. Если в лесах, степях, горах обитают разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы. Так заведено свыше, что рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степи, горы. А человеку нужна родина. И знать, любить и охранять природу — значит любить свою родину.