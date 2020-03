Пожалуйста!!Составьте все возможные вопросы к предложению (с переводом): The offender may be sentenced to prison and be ordered to pay a fine to the state. Заранее огромное спасибо за Вашу помощь!

