Пожалуйста СРОЧНО! даю 25 баллов Составьте предложения с вопросами что такое? кто такой? какой? каков? 2 предложения сказуемое является существительным, 2 полным прилагательным,2 кратким прилагательным.

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Пожалуйста СРОЧНО! даю 25 баллов Составьте предложения с вопросами что такое? кто такой? какой? каков? 2 предложения сказуемое является существительным, 2 полным прилагательным,2 кратким прилагательным.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое небо,оно состоит из сахорной ваты? Ночью кто-то постучался в дверь кто там,почтальен,кто такой?
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