Пожалуйста СРОЧНО! даю 25 баллов Составьте предложения с вопросами что такое? кто такой? какой? каков? 2 предложения сказуемое является существительным, 2 полным прилагательным,2 кратким прилагательным.

Русский язык

Пожалуйста СРОЧНО! даю 25 баллов Составьте предложения с вопросами что такое? кто такой? какой? каков? 2 предложения сказуемое является существительным, 2 полным прилагательным,2 кратким прилагательным.

Автор: Гость