Упростить выражение 9(а-3)+3(а+2)

Алгебра
Упростить выражение 9(а-3)+3(а+2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9a-27+3a+6 9a+3a-27+6 12a-21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Hens parrots horses перевод
Ответить
Русский язык
Какую букву нужно вставить:пор...жаться?
Ответить
Физика
как решить вопрос 2 помогите
Ответить
Русский язык
Как обстановка комочки характеризует ее хозяина
Ответить
Другие предметы
Я уменьшаюсь в росте???В прошлом году,когда был мед.осмотр,у меня был рост 164,а сегодня мне сказали,что у меня рост 163???Пожалуйста,помогите!!!
Ответить