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Упростить выражение 9(а-3)+3(а+2)
Алгебра
Упростить выражение 9(а-3)+3(а+2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9a-27+3a+6 9a+3a-27+6 12a-21
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