Я уменьшаюсь в росте???В прошлом году,когда был мед.осмотр,у меня был рост 164,а сегодня мне сказали,что у меня рост 163???Пожалуйста,помогите!!!
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Я уменьшаюсь в росте???В прошлом году,когда был мед.осмотр,у меня был рост 164,а сегодня мне сказали,что у меня рост 163???Пожалуйста,помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты просто не вырос 1) если рост измеряли в ботинках то показатели могут быть разные 2)утром мы выше на пару сантиметров, возможно тебя измеряли во втрой половине дня
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