Как меняется природа осенью что самое привлекательное в осеннем пейзаже сочинение

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Как меняется природа осенью что самое привлекательное в осеннем пейзаже сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Придумаю первый абзац. Первый абзац начинай так: это лето было очень теплым, но настала осень пошел листопад. А дальше мнооого прилагательных.
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