Если первый автомобилист сделает 4 рейса, а второй - 3 рейса, то они вместе перевезу?? меньше 21 тонны груза.Если же первый автомобилист сделает 7 рейсов,а второй - 4 рейса, то они вместе перевезут 33 тонны груза. Какой автомоб...
Математика
Если первый автомобилист сделает 4 рейса, а второй - 3 рейса, то они вместе перевезу?? меньше 21 тонны груза.Если же первый автомобилист сделает 7 рейсов,а второй - 4 рейса, то они вместе перевезут 33 тонны груза. Какой автомобилист имеет большую грузоподъёмность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй автомобилист имеет большую грузоподъемность.
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