Если первый автомобилист сделает 4 рейса, а второй - 3 рейса, то они вместе перевезу?? меньше 21 тонны груза.Если же первый автомобилист сделает 7 рейсов,а второй - 4 рейса, то они вместе перевезут 33 тонны груза. Какой автомоб...

Математика

Если первый автомобилист сделает 4 рейса, а второй - 3 рейса, то они вместе перевезу?? меньше 21 тонны груза.Если же первый автомобилист сделает 7 рейсов,а второй - 4 рейса, то они вместе перевезут 33 тонны груза. Какой автомобилист имеет большую грузоподъёмность?

Автор: Гость