Какую букву нужно вставить:пор...жаться?
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Какую букву нужно вставить:пор...жаться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно,поражаться! ПорАжаться,так как это гласная буква в корне слова,проверяемая ударением!
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