Какую букву нужно вставить:пор...жаться?

Русский язык
Какую букву нужно вставить:пор...жаться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно,поражаться! ПорАжаться,так как это гласная буква в корне слова,проверяемая ударением! 
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