как решить вопрос 2 помогите

Гость: Гость:

Через уравнения движения нужно x1=x01+v1*t1 x2=x02+v2*t2 x1=x2 t1=t2=t x01=0 x02 и есть фора приравниваем правые стороны первых двух уравнений v1*t=x02+v2*t x02=v1*t-v2*t=t(v1-v2) из первого уравнения находим время S=v1*t S=9 по условию t=S/v1 x02= (s/v1)*(v1-v2) значения плохо читаются, подставишь сам