Как обстановка комочки характеризует ее хозяина

Русский язык
Как обстановка комочки характеризует ее хозяина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спокойная, не напряжённая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Я уменьшаюсь в росте???В прошлом году,когда был мед.осмотр,у меня был рост 164,а сегодня мне сказали,что у меня рост 163???Пожалуйста,помогите!!!
Ответить
Биология
Какие звёзды относятся к созвездию? А) Удаленные от Земли на одинаковое расстояни??. Б) Видимые с Земли в одном определённом направлении. В) Одинак...
Ответить
История
Решите номер 7 пожалуйста
Ответить
Математика
Срочно реши пж (4 целых 13/18 - 3 целых 7/9)*(1/2-4/17)
Ответить
Русский язык
Как меняется природа осенью что самое привлекательное в осеннем пейзаже сочинение
Ответить