Пожалуйста срочно,помогите

Гость: Гость:

1)а 2)б 3)в 4)в 6)г 7)а 8)г 9)б 10)а 11)в 12)а Задача 2: так как родился здоровый ребенок,но оба родители больные,то их генотип Аа х Аа вероятность состава детей:АА,Аа,Аа,аа--->3(больных):1(здоровый)--->75% рождения больного ребенка