Правила работы за компьютером дома детям

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Сидите прямо. Вам должно быть удобно. Но это не значит, что надо подгибать ноги под себя или класть ногу на ногу, сутулиться. Этого делать НЕЛЬЗЯ! Верхняя часть монитора должна быть расположена на уровне глаз или чуть ниже, а нижняя чуть ближе к Вам. Расстояние между монитором и глазами должно быть 45-75 см. Освещение должно падать так же как и при писании с левой стороны, свет не должен быть сильно ярким или тусклым. Не забывайте моргать, при моргании глаз омывается слёзной жидкостью и не пересыхает, а пересыхание глаза вредит зрению. Периодически необходима зарядка для глаз, которую можно делать и на работе, и дома. Каждый час работы за компьютером делайте перерыв на 15-20 минут. Можете купить специальные очки для работы за ПК , их можно найти в каждой оптике. Если Вы устали, началось чувство сонливости или тяжести в глазах, Вы не должны продолжать работу! Для детей до 9 лет лучше всего вообще не сидеть за компьютером или всего максимум 10 минут, старше 9 лет можно работать до 15-20 минут, а старшеклассникам 30-40 минут с перерывами. Обязательно каждый день надо проветривать комнату, вытирать пыль, влажная уборка только на пользу пойдёт