Предлодения для граыического диктанта

Гость: Гость:

Пошёл дождь. Везде стало мокро и тихо: на аллеях и в парке. Я решил(а) посмотреть телевизор. Но из-за погоды свет выключили. Тогда я решил(а) поиграть с щенком. Я нашёл его любимый мячик и начал(а) играть. Я бросал его, а он мне приносил. Было весело. Вот кончился дождь... Выглянуло солнце и везде стало свежо. Будто Земля умылась. Ну вот как то так