Предлодения для граыического диктанта

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Предлодения для граыического диктанта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошёл дождь. Везде стало мокро и тихо: на аллеях и в парке. Я решил(а) посмотреть телевизор. Но из-за погоды свет выключили. Тогда я решил(а) поиграть с щенком. Я нашёл его любимый мячик и начал(а) играть. Я бросал его, а он мне приносил. Было весело. Вот кончился дождь... Выглянуло солнце и везде стало свежо. Будто Земля умылась. Ну вот как то так
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