Predlojeniye iz slovo moloko

Русский язык
Predlojeniye iz slovo moloko
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети и взрослые любят пить молоко. Матушка надоила молока. Свежее молоко. Сегодня утром моя семья пила молоко. Я очень люблю молоко. Молоко белого цвета. Молоко очень полезно, и для детей, и для взрослых. У меня обои молочного цвета. Молоко содержит много витаминов. Молоко очень приятно пить каждый день. Скисшее молоко не вкусное и не полезное. Всё Надеюсь помогла.
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