Предложение со словами радовать огорчать
Русский язык
Предложение со словами радовать огорчать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Я очень радуюсь когда получаю пятёрки в школе,а иногда и огорчаюсь когда получаю двойки. 2)Не огорчай других своим поведением,ведь когда ты будешь радоваться они огорчат тебя.
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