Предложения со с словом игла

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Предложения со с словом игла
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я укололась острой иглой.
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