Представьте,что вам необходимо сделать из проволоки каркасную модель куба с ребр??м 10см и параллепипида с измерениями 6см,10см,14см.какой длины проволоку достаточно взять в каждом случае
Математика
Представьте,что вам необходимо сделать из проволоки каркасную модель куба с ребр??м 10см и параллепипида с измерениями 6см,10см,14см.какой длины проволоку достаточно взять в каждом случае
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) У куба 12 рёбер, следовательно необходима проволока длиной 12*10=120 см 2) У параллепипида также 12 ребёр, но они не все одинаковые. 4 ребра по 6 см, 4 по 10см и 4 по 14см. Следовательно необходима длина проволоки: 4*(6+10+14)=180см
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