Представьте многочлен 3x - 3y + x^3 - y^2 в виде разности двух многочленов с положительными коэффицентами. (^3 - значит в третей степени, ^2 - значит во второй степени)
Алгебра
Представьте многочлен 3x - 3y + x^3 - y^2 в виде разности двух многочленов с положительными коэффицентами. (^3 - значит в третей степени, ^2 - значит во второй степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ :3ху(х2-у) т.е. я вынесла за скобки х и у которые были в степени ,и 3 т.к. она и в 1-ом и во 2-ом случае.точно не знаю правильно или нет
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