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Решить уравнение 5×(х+3)=20
Математика
Решить уравнение 5×(х+3)=20
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x+15=20 5x=20-15 5x=5 x=5:5 x=1
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