Представьте себя на месте одного из европейских эмигрантов, проходящих регистрацию в порту Нью-Йорка. Какие надежды вы связывает с переездом в США? Ваш ответ зависит от: 1) времени прибытия (до или после Гражданской войны); 2) ...
История
Представьте себя на месте одного из европейских эмигрантов, проходящих регистрацию в порту Нью-Йорка. Какие надежды вы связывает с переездом в США? Ваш ответ зависит от: 1) времени прибытия (до или после Гражданской войны); 2) вашего пола, возраста, социального положения, образования и т.д.; 3) вашей приверженности идейной политическим направлениям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.пол,возраст,социальное положение, образование и т. Д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите нужна лабораторная работа №2(измерение ускорения свободного падения) по физике 9 класс ( по рисунку в учебнике, а не по приборам)
Қазақ тiлi
Математика
Составьте числовое выражение и найдите его значение 1)разность суммы чисел 238 и 416 ?? числа 519. 2)сумма разности чисел 823 и 374 и разности чисе...