Представьте себя на месте одного из европейских эмигрантов, проходящих регистрацию в порту Нью-Йорка. Какие надежды вы связывает с переездом в США? Ваш ответ зависит от: 1) времени прибытия (до или после Гражданской войны); 2) ...

История

Представьте себя на месте одного из европейских эмигрантов, проходящих регистрацию в порту Нью-Йорка. Какие надежды вы связывает с переездом в США? Ваш ответ зависит от: 1) времени прибытия (до или после Гражданской войны); 2) вашего пола, возраста, социального положения, образования и т.д.; 3) вашей приверженности идейной политическим направлениям.

Автор: Гость