Представьте в виде смешанных чисел неправильные дроби. 17/10,15/4,18/9,10/3,64/7,13/6,30/10,8/5,13/11,19/8,16/13,11/7,7/2,14/9,131/100,14/11,7/3,13/10,147/100,11/4,13/9,15/13,13/7,9/2,24/8,40/10,9/5,22/11,11/8,19/6
Математика
Представьте в виде смешанных чисел неправильные дроби. 17/10,15/4,18/9,10/3,64/7,13/6,30/10,8/5,13/11,19/8,16/13,11/7,7/2,14/9,131/100,14/11,7/3,13/10,147/100,11/4,13/9,15/13,13/7,9/2,24/8,40/10,9/5,22/11,11/8,19/6
Ответ(ы):
Гость:
17/10=1 7/10 15/4= 3 3/4 18/9=2 10/3=3 1/3 64/7= 9 1/7 13/6= 2 1/6 30/10=3 8/5= 1 3/5 13/11=1 2/11 19/8= 2 3/8 16/13= 1 3/13 11/7= 1 4/7 7/2= 3 1/2 14/9= 1 5/9 а дальше сама попробуй
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