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Представьте в виде степени произведение 27 х 3k.
Алгебра
Представьте в виде степени произведение 27 х 3k.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3³ x 3k=3^(3+1)k=3^4 k
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