Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными х и у к виду линейной функции у=kx+m и выпишите коэффициенты k и m a) x-y-3=0 б)2x+3y-4=0

Алгебра
Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными х и у к виду линейной функции у=kx+m и выпишите коэффициенты k и m a) x-y-3=0 б)2x+3y-4=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x-3 = y k=1 m=-3 б) у = (4-2х)/3 m = 4/3 k = - 2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Кто такие пацифисты где они живут?
Ответить
Алгебра
0,5(5x-1)=4,5-2m(x-2)
Ответить
Математика
Площади сторон прямоугольной коробки 91, 143 и 77дм^2.Чему равна высота коробки?
Ответить
Алгебра
Выполните действия : (3a^2b^2)^2 (-ab^3) 25а^10 * b^15 * (-0,2a^-3b^-2)^2 (- 1 2/3х^-2y^3)^2 * (-3/5х^3у^-3)^3
Ответить
Химия
При растворении 2 гр. поваренной соли в 298 г. воды образуется раствор с массовой долей соли: 1,5%; 3%; 0,75%.
Ответить