Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными х и у к виду линейной функции у=kx+m и выпишите коэффициенты k и m a) x-y-3=0 б)2x+3y-4=0

Алгебра

Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными х и у к виду линейной функции у=kx+m и выпишите коэффициенты k и m a) x-y-3=0 б)2x+3y-4=0

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