Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными х и у к виду линейной функции у=kx+m и выпишите коэффициенты k и m a) x-y-3=0 б)2x+3y-4=0
Алгебра
Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными х и у к виду линейной функции у=kx+m и выпишите коэффициенты k и m a) x-y-3=0 б)2x+3y-4=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x-3 = y k=1 m=-3 б) у = (4-2х)/3 m = 4/3 k = - 2/3
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