Преобразуйте неправильную дробь в смешанное число!13/5,18/11,37/12,68/23,79/12,83/18. Помогитеееее!!!!!! пожалуйста!
Математика
Преобразуйте неправильную дробь в смешанное число!13/5,18/11,37/12,68/23,79/12,83/18. Помогитеееее!!!!!! пожалуйста!
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