Превратите простое предложение в сложное,и придаточные цели. 1)Для выезда в другую страну необходимо получить визу. 2)Я пришла к тебе журнал. 3)Для рассмотрения этого вопроса была создано комиссия. 4)Туристы расположились у...
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Превратите простое предложение в сложное,и придаточные цели. 1)Для выезда в другую страну необходимо получить визу. 2)Я пришла к тебе журнал. 3)Для рассмотрения этого вопроса была создано комиссия. 4)Туристы расположились у реки на отдых. 5)Для сохранения мира на Земле люди должны объединиться.
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