При этом приказе в XVII веке была создана первая в России лекарская школа.
Окружающий мир
При этом приказе в XVII веке была создана первая в России лекарская школа.
Ответ(ы):
Гость:
Административно-судебный орган в России в XVII - начале XVIII века, в ведомстве которого находились аптекари, доктора и лекари, лекарства, служители и всё, что имело к этому отношение. Возник Аптекарский приказ, по словам Берха, в 1620 году как Аптекарская палата, а с 1632 года переименована в Аптекарский приказ.
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