Turisti plili na ostrov 6casov na lodke so skorostyu6kms
Математика
Turisti plili na ostrov 6casov na lodke so skorostyu6kms
Ответ(ы):
Гость:
В км/с или в км/ч скорость? И что найти нужно? Путь? Тогда S = Vt S = 12 км. Если решать, не считая скорость течения реки/моря, или что там...
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