Найди ошибки,исправь их,докажи правильность совего утверждения.Запиши правильно.подчеркни глаголы настоящего времени. Определи их спряжение. Утенок 3-русский класс. Ей подложили утиных ииц,она их высидила между сваими. Ношки во...

Русский язык

Найди ошибки,исправь их,докажи правильность совего утверждения.Запиши правильно.подчеркни глаголы настоящего времени. Определи их спряжение. Утенок 3-русский класс. Ей подложили утиных ииц,она их высидила между сваими. Ношки воробиные. Мы теперь, если все

Автор: Гость