Найди ошибки,исправь их,докажи правильность совего утверждения.Запиши правильно.подчеркни глаголы настоящего времени. Определи их спряжение. Утенок 3-русский класс. Ей подложили утиных ииц,она их высидила между сваими. Ношки во...
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Найди ошибки,исправь их,докажи правильность совего утверждения.Запиши правильно.подчеркни глаголы настоящего времени. Определи их спряжение. Утенок 3-русский класс. Ей подложили утиных ииц,она их высидила между сваими. Ношки воробиные. Мы теперь, если все
Ответ(ы):
Гость:
Ей подложили утиных яиц ( от слова яйца ) , она их высидела ( от слова сидеть ) между своими ( от слова свой ) . ножки ( от слова ножечка ) воробьиные.
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